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Değirmenlik'te yeni mezarlık çalışmaları sürüyor

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Değirmenlik'te yeni mezarlık çalışmaları sürüyor
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Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin  yeni mezarlık çalışmaları devam ediyor.
Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Değirmenlik’te bulunan eski mezarlığın kapasitesinin dolması nedeniyle, Mehmetçik Mahallesi’nde yeni  mezarlık için çalışmalar yapıldığı kaydedildi.
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, bazı çalışmaların halen devam ettiğini, mezarlığın en kısa sürede tamamlanıp Değirmenlik’teki 6 muhtarlığın defin işleri için kullanılacağını kaydetti.
Mezarlığın 5 bin 545 metrekarelik alana sahip olduğu, köprü, kaldırım, taş duvar, oto park alanı ve mezarlığa giden yolun istinat duvarlarının tamamlandığı; asfalt, parke, ağaçlandırma ve mezarlık levhası çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Mezarlığın bin 500 metrekarelik defin alanı, 3 bin 500 metrekarelik yeşil alanı ve oto park alanı bulunduğu belirtildi.
 
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