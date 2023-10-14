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DAÜ’de tek aday Kılıç

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DAÜ Senatosu Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın adaylığını oy birliğiyle onayladı

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DAÜ’de tek aday Kılıç
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 Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), yeni rektörünü belirlemek için mevzuata bağlı olarak yürüttüğü aday belirleme süreci dünkü Senato toplantısıyla tamamlandı.
Toplantının ardından  DAÜ Senatosu Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın adaylığını oy birliğiyle onayladı.
 DAÜ, rektör adaylarını belirlemek için Senato kararı ile 22 Eylül’de Rektör Adayı Saptama Komitesi’ni oluşturmuş ve  DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu da 26 Eylül’de rektörlük görevi için münhal ilan etmişti.
Rektör adaylığı için  iki aday başvuruda bulunurken, DAÜ Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın komisyon kriterlerini sağladığı bildirildi.
Komisyon, Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın adaylığının DAÜ Senatosu’na önerilmesi kararını aldı. DAÜ Senatosu dünkü toplantıda  Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın adaylığını oy birliğiyle onayladı. Böylece Prof. Dr. Hasan Kılıç DAÜ’nün tek rektör adayı oldu.
 
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