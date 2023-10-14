“Azerbaycan masrafını örgütler karşıladı”

Bakan Arıklı, Azerbaycan’a giden heyetin masrafının devletin bütçesinden karşılanmadığını açıkladı ve heyette yer alanların kişi başı 850 Dolar para ödediğini vurguladı

BRT’de 14. Saat programına katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Azerbaycan’a giden heyetin masrafının devletin bütçesinden karşılanmadığını açıkladı. Arıklı, heyette yer alanların kişi başı 850 Dolar para ödediğini söyledi.

Arıklı, “Oraya giden herkes parasını cebinden ödedi. 850’şer Dolar para verildi. İş adamları ve bazı sivil toplum örgütleri ödedi...Devletin bütçesinden herhangi bir harcama söz konusu değil . Sosyal medyada yayıyorlar devletin cebinden 200 kişi gitti, ne yapacaklar? Ya arkadaşlar yapmayın yani. Organizasyonun masrafı nereden karşılanıyor diye gidin sorun? Oradaki kişiler hangi kriterlere göre belirlendi? Bu gazetecilik işi. Gidip sormalarında fayda var. Ama bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak bizde gerçekten sanat. Herkes anında sosyal medyadan yorumu yapıştırıyor. Kişi başına 850 Dolar para ödendi. Özel uçağın parasını sivil toplum örgütleri karşıladı” dedi.



