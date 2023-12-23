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DAÜ’de Şehitler Haftası kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi

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DAÜ’de Şehitler Haftası kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM), 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında, DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü (DAÜ-ADK) ile koordineli olarak “Mücahitler Anlatıyor” konulu panel gerçekleştirdi. 

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Mücahide Öğretmen Aysel Soykara ile Mücahit ve Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır konuşmacı olarak yer aldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk konuşma yaptı ve “Şehitlerimiz rahat uyuyun, Sizleri unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Kutsal hatıranız önünde minnet ve şükranla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun” dedi.
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında DAÜ-ATAUM, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni de ziyaret etti.
 
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