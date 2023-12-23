banner913
banner932
“Rumlar özür dilemeli”
“Rumlar özür dilemeli”
15 0
Ölümlü kazaya 6 ay hapis
Ölümlü kazaya 6 ay hapis
28 0
 
Karşıyaka'nın nefesi yetmedi
Karşıyaka'nın nefesi yetmedi
31 0
Dünyada çevre alanında 2023 böyle geçti
Dünyada çevre alanında 2023 böyle geçti
11 0
Meclis Başkanı Töre: “Ayvasıl’da yaşananlar sinsi planın bir parçasıydı“
Meclis Başkanı Töre: “Ayvasıl’da yaşananlar sinsi planın bir parçasıydı“
11 0
BAÜ yarın “Yapay Zekâ ve Güvenlik” konulu sempozyum düzenliyor
BAÜ yarın “Yapay Zekâ ve Güvenlik” konulu sempozyum düzenliyor
11 0
Boğaz bölgesindeki köylerde bugün elektrik kesintisi olacak
Boğaz bölgesindeki köylerde bugün elektrik kesintisi olacak
44 0
banner996
banner985

Emekli Subaylar Derneği Türk halkına başsağlığı diledi

banner989

banner974
Emekli Subaylar Derneği Türk halkına başsağlığı diledi
banner971
Emekli Subaylar Derneği, "Türkiye’de Kuzey Irak Pençe Harekât bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve mukabilinde sağlanan temasta 6 kahraman Mehmetçiğin şehit olmasını büyük bir üzüntüyle karşıladığını" kaydetti ve Türk halkına başsağlığı diledi.

Dernekten yapılan açıklamada, “Aziz şehitlerimize allahtan rahmet, yaralı gazilerimize acil şifalar dilerken, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ulusumuza ve kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileriz. Başın sağolsun Türkiyem” ifadelerine yer verildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.