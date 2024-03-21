banner913
banner932
Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
58 0
KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay ölümünün 35’inci yılında anılacak
KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay ölümünün 35’inci yılında anılacak
18 0
 
KTFD Başbakanı Osman Örek, ölümünün 25’inci yılında anılacak
KTFD Başbakanı Osman Örek, ölümünün 25’inci yılında anılacak
17 0
Son 24 saatlik Yağış miktarları
Son 24 saatlik Yağış miktarları
31 0
Özersay, kamu görevinden uzaklaştırılan bürokrat için KHK ve bakanlığa teşekkür etti
Özersay, kamu görevinden uzaklaştırılan bürokrat için KHK ve bakanlığa teşekkür etti
33 0
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Kentler ve Kültürler Buluşması'nda konuştu
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Kentler ve Kültürler Buluşması'nda konuştu
14 0
KKTC, Rusya'da tanıtılıyor
KKTC, Rusya'da tanıtılıyor
23 0
banner1012

Levent Koleji kızları 8’li finallerde

banner1020

banner974
Levent Koleji kızları 8’li finallerde
banner971
Mardin’de yapılan Tğürkiye Ortaokullararası Basketbol yarı finallerinde mücadele eden Levent Kolej kız takımı, Türkiye Ortaokullararassı 8’li finallerine katılmaya hak kazandı.
Grubundan ilk sırada çıkan Levent çapraz eşleşmede Erzurum takımını 87-41 yenerek grup birincisi olarak 8’li finallere gitmeye hak kazandı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.