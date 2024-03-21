Levent Koleji kızları 8’li finallerde

Mardin’de yapılan Tğürkiye Ortaokullararası Basketbol yarı finallerinde mücadele eden Levent Kolej kız takımı, Türkiye Ortaokullararassı 8’li finallerine katılmaya hak kazandı.
Grubundan ilk sırada çıkan Levent çapraz eşleşmede Erzurum takımını 87-41 yenerek grup birincisi olarak 8’li finallere gitmeye hak kazandı.
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