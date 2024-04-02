DAÜ’de “Barışın Çeşitleri: Barış Nasıl Kavramsallaştırılır ve İncelenir?” konulu seminer verildi

Seminerin açılış konuşmasını DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü doktora öğrencisi ve KPM araştırma görevlisi Hatice Savoğlu yaparken, seminere konuşmacı olarak Uppsala Üniversitesinde Siyaset Bilimi Profesörü olan Anna Jarstad katıldı.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, Jarstad, “barışın nerede olduğunu sormak yerine kimin barış içinde olduğunu sormanın önemli olduğunu” vurguladı.
Barışın var olabilmesinin koşullarının müzakere, tahakküm kurmama, iş birliği, tanınma, güven ve dostluk olduğunu söyleyen Jarstad, barış ve savaşın bir arada da var olabileceğini anlatarak konuşmasını tamamladı.
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