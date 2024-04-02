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KTÖS, hayatını kaybeden üyesi Cenker Kaya anısına maç ve resepsiyon düzenliyor

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), genç yaşta hayatını kaybeden üyesi Cenker Kaya’nın anısına perşembe günü maç ve resepsiyon düzenleyecek.

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KTÖS, hayatını kaybeden üyesi Cenker Kaya anısına maç ve resepsiyon düzenliyor
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KTÖS Sosyal ve Kültürel İşler Sekreteri Sevşen Dandana Özerce imzasıyla yapılan açıklamada, “üyemiz, sendikacı arkadaşımız, meslektaşımız, eğitim ve spor camiasının önemli bir ismi olan Cenker Kaya’nın anısına bir araya geliyoruz” denilerek, maç ve resepsiyona, Kaya’nın sevenleri ile tüm eğitim, basın ve spor camiasının davetli olduğu ifade edildi.
Maçın perşembe günü saat 15.30’da Küçük Kaymaklı Stadı’nda yer alacağı belirtilen açıklamada, resepsiyonun ise saat 17.00’de KTÖS Lokali’nde yapılacağı kaydedildi.
 
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