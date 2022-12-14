CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Kurtarılmış DAÜ sizin elinizde 3 yılda perişan oldu. Bugün DAÜ’de 25 milyon dolar bütçe açığı var” dedi



CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Mecliste konuşma yaptı.

Bütçenin yüzde 31’inin yok hükmünde olduğunu ileri süren Şahiner, hükümete, “Ülkedeki gerçekleri görmek zorundasınız” diyerek seslendi.

DAÜ’de korkunç bir darboğaz yaşandığını savunan Şahali, “hükümette bulunan 3 partinin mirasyedi hovardalığıyla hareket ettiğini” ileri sürdü.

Seçim döneminde bol keseden atıldığını ifade eden Şahali, UBP’nin bir çalıştay sonucunda 18 belde, 18 ilke çalışması yaptığını hatırlatarak, “reklam kokan hareketler” eleştirisinde bulundu.

“Büyükkonuk Belediyesi eserinizdir, övünebilirsiniz” diyen Şahali, Mağusa Belediyesi’nin ise bugün biçare hale düştüğünü iddia etti. UBP’nin ilkelerini eleştiren Erkut Şahali, “Düze çıkmış beldelerde sefa sürmeyi canınız çekiyor” iddiasında bulundu. Belediyelerde CTP’nin ve UBP’nin neler yaptığını anlatan Şahali, bütün anlattıklarını DAÜ için anlattığını kaydetti.

DAÜ’yü bütçesi sorunsuz, kasasında birikimleri olan saygın, dünyaca ünlü bir üniversite olarak bıraktıklarını belirten Şahali, sadece 3 yılda üniversiteyi getirilen noktanın idari ve mali iflas olduğunu söyledi.

“Kurtarılmış DAÜ sizin elinizde 3 yılda perişan oldu” diyen Erkut Şahali, kasasında 32 buçuk Milyon Dolar ve tam harç ödeyen 10 bin 630, kayıtlı da 18 bin 205 öğrenciyle DAÜ’nün devralındığını dile getirdi. Şahali, tam harçla bağlantılı olarak öğrenci sayılarının düştüğünü kaydetti.

Bugün DAÜ’de 25 milyon dolar bütçe açığı olduğunu savunan Şahali, 25 milyon dolarlık bir yıkım yaratıldığını ileri sürdü. DAÜ’nün çamura saplandığını ve iflas yaratıldığını iddia eden Şahali, “Sizin doğanız batırmaya endeksli” dedi. Şahali, “Siz DAÜ’yü, bugün Mağusa’yı, bugün Erenköy-Dipkarpaz’ı uçuracak dediğiniz iki isimle batırdınız” iddiasında bulundu.

