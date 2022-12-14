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“Tüm araçların yenilenmesi mümkün değil”

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LTB Başkanı Harmancı, ekonomik krizlere rağmen her yıl ortalama 4 ağır iş aracını yenilediklerine işaret ederek “Eğer birisi ‘ben bu araçların hepsini değiştireceğim’ diyorsa, bu mümkün değildir” dedi

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“Tüm araçların yenilenmesi mümkün değil”
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki LTB tesislerini ziyaret etti.
2018 yılından beri üst üste yaşanan toplumsal ve ekonomik krizlere rağmen her yıl ortalama 4 ağır iş aracını yenilediklerine işaret eden Mehmet Harmancı, “eğer birisi gelip de size ‘ben bu araçların hepsini değiştireceğim’ diyorsa, siz de çok iyi biliyorsunuz ki bu mümkün değildir” dedi.
Harmancı, mevsimlik işçi olarak çalışan emekçilerin kadrolanmasının yasal olarak ancak toplam personel giderlerinin belediye bütçesinin yarısının altına düşmesi durumunda mümkün olabileceğine de işaret ederek emekçilere hemen kadrolanma sözü verenlerin emeği siyasete malzeme yaptığını vurguladı.
Harmancı LTB emekçileriyle olan sohbetini şu sözlerle noktaladı: “Hiçbir zaman siyasi kimlik ayrımı yapmadım, göreve geldiğim an kendi siyasi şapkamı dışarıda bıraktım, popülizm yapmadım. Sizinle her zaman gerçekleri paylaştım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Belediye’nin hiçbir örgütün arka bahçesi olmasına izin vermeyecek, emeğinizin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz.”
 
 
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