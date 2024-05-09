DAÜ-SEN Genel Kurulu'nda yetkili kurullar belirlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) 40’ıncı Olağan Genel Kurulu’nda 2 yıl görev yapacak yetkili kurullarını belirlerken başkanlığa yeniden Ercan Hoşkara getirildi.
Sendikadan yapılan açıklamaya göre 2 Mayıs’ta gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da belirlenen yönetim ve yürütme kurulu üyeleri şöyle:
“Ercan Hoşkara-Başkan, Hamit Caner-Genel Sekreter, Sami Fethi-Mali İşler Sekreteri, Ulaş Gökçe-Özlük Hakları Sekreteri, Ali Katırcıoğlu-Örgütlenme Sekreteri, Yeşim Dede-Dış İlişkiler Sekreteri, Mustafa Rıza-Örgüt ve Sosyal İşler Sekreteri, Aslı Gönenç-Yönetim Kurulu Üyesi, Berfu Çerçi Öngün-Yönetim Kurulu Üyesi, Burak Ali Çiçek-Yönetim Kurulu Üyesi, Fatih Bayraktar-Yönetim Kurulu Üyesi, Fatoş Erozan-Yönetim Kurulu Üyesi, Gülen Uygarer-Yönetim Kurulu Üyesi, Hasan Hacışevki-Yönetim Kurulu Üyesi, Hasan Oylum-Yönetim Kurulu Üyesi, Hülya Fırat Kılıç-Yönetim Kurulu Üyesi, Kağan Günçe-Yönetim Kurulu Üyesi, Masoud Afshani-Yönetim Kurulu Üyesi, Mustafa Özçevik-Yönetim Kurulu Üyesi, Mutlu Kale-Yönetim Kurulu Üyesi ve Umut Türker-Yönetim Kurulu Üyesi.”
Disiplin Kurulu üyeleri ise şu şekilde:
“Fikri Altıntaş-Başkan, Erkan Malkoç-Raportör, Emine Koçano Rodoslu, Güven Ardahan ve Pembe Behçetoğulları.”
Denetleme kurulu üyeleri ise şöyle:
“Nazan Doğruer-Başkan, Banu Lama-Raportör, Özlem Olgaç Türker, Sertan Kağan ve Suzan Özdilek.”
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