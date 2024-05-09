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Cumhuriyet Meclisi ve Barolar Birliği yeşil sahada buluştu

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Cumhuriyet Meclisi ve Barolar Birliği yeşil sahada buluştu
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Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği takımıyla dostluk maçı yaptı.
Meclisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Stadyumunda oynanan maçı Meclis Başkanı Zorlu Töre de izledi.
Meclis futbol takımında; Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Sami Özuslu, Teberrüken Uluçay, Meclis İdari Müdürü Hasan Büyükoğlu ve eski Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da yer aldı.
-Büyükoğlu
Meclis Takımı kaptanı Hasan Büyükoğlu, farkındalık yaratmak, sporun güzelliklerini paylaşmak adına düzenlenen bu tür organizasyonlara önem verdiklerini söyledi.
-Esendağlı
Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, avukatlar arası Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına katıldıklarını, Meclis Futbol Takımı ile de sosyal bir faaliyette bir araya geldiklerini kaydetti.

-Töre
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise, Cumhuriyet Meclisi ile Barolar Birliği’nin bir futbol müsabakasında bir araya gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.
Töre, Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargolara işaret ettiği konuşmasında, “Spor yönünde bize ambargo uygulayanlar utansın” dedi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, maçın başlama vuruşunu yaptıktan sonra karşılaşmayı tribünden izledi.
Karşılaşma Meclis Futbol Takımı’nın  3-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.  Meclis adına golleri Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Büyükoğlu ve Bekir Tanrıkulu atarken Barolar Birliği’nin golü Yusuf Kahyalar’dan geldi.
Müsabakayı Alper Aligüllü, Mejdi Tezcan ve Mustafa Sezenay üçlüsü yönetti.
 
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