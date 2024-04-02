banner913
banner932
Merit Otellerinde bayram coşkusu bir başka yaşanacak
Merit Otellerinde bayram coşkusu bir başka yaşanacak
5 0
Geçitkale civarındaki bazı köylere yarın elektrik verilemeyecek
Geçitkale civarındaki bazı köylere yarın elektrik verilemeyecek
32 0
 
ÖZEV “2 Nisan Otizm Farkındalık Günü” nedeniyle yürüyüş düzenledi
ÖZEV “2 Nisan Otizm Farkındalık Günü” nedeniyle yürüyüş düzenledi
11 0
Araç Kayıt Otomasyon Sitemi'nde arıza
Araç Kayıt Otomasyon Sitemi'nde arıza
22 0
Adalıer ve Saçar’a rütbeleri takıldı
Adalıer ve Saçar’a rütbeleri takıldı
28 0
Serdinç Maypa teminatla serbest
Serdinç Maypa teminatla serbest
20 0
Büşra Yavuz kurtarılamadı
Büşra Yavuz kurtarılamadı
43 0
banner1012

DAÜ ev sahipliğinde açılan “Kadın-Lık Halleri” konulu serginin katalog tanıtımı ve eleştirisi gerçekleştirildi

banner1020

banner974
DAÜ ev sahipliğinde açılan “Kadın-Lık Halleri” konulu serginin katalog tanıtımı ve eleştirisi gerçekleştirildi
banner971
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yayınevi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü iş birliğinde 2023 yılında başlatılan “DAÜ ile Kitap Buluşmaları” etkinlikleri kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile hazırlanan “Kadın-lık Halleri” konulu serginin DAÜ Yayınevi yayını olarak hazırlanan katalog tanıtımı ve eleştirisi, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, etkinlikte konuşan DAÜ Yayınevi Yayın Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, DAÜ ile Kitap Buluşmaları etkinliğinin 2023 yılında başladığını ve amaçlarının DAÜ Yayınevi aracığı ile hazırlanan kitapların toplum ile buluşturulması olduğunu bildirdi.
Açılış konuşmasının ardından sanat tarihi uzmanı Derya Ulubatlı ve DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya tarafından serginin katalog tanıtımı ve eleştirisi gerçekleştirildi.
Kadının toplumdaki yeri ve sanata yansıması üzerinde görüş alışverişinde bulunulan etkinlikte, kalıcı bir eser olarak yayımlanmış olan sergi kataloğunun, toplumsal cinsiyet ve feminizm bağlamında söylem ortaya koyduğu üzerinde duruldu.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.