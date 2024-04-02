Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş’tan ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Onlar da toplumun bir parçasıdır ve haklarına saygı gösterilmelidir” dedi.

Çavuş, yazılı açıklamada, otizmin farklı yeteneklere ve perspektiflere sahip olan birçok insanın yaşadığı bir spektrum bozukluğu olduğunu belirtti.

“Bugün, otizmli bireylerin ve ailelerinin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve toplumda daha fazla anlayış ve kabul sağlamak için bir fırsat sunuyor” diyen Çavuş, otizm spektrumunda olan bireylerin, güçlü yönleri ve katkıları olduğunu vurguladı.

Bakan Hüseyin Çavuş, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Onlar da toplumun bir parçasıdır ve haklarına saygı gösterilmelidir. Bugün, bu haklara vurgu yaparak, otizmli bireylerin yaşamlarını daha iyi hale getirmek için birlikte çalışmalıyız.

Ayrıca, Otizm Farkındalık Günü'nü, otizmli bireyler ve aileleri için destek ve kaynakların artırılması için bir fırsat olarak görüyoruz. Herkesin, toplumun her alanında eşit fırsatlara sahip olması için çaba göstermeliyiz. Hep birlikte daha kapsayıcı ve destekleyici bir toplum inşa edebiliriz.”

