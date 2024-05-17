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"Türk gençliği her zaman vatanına sahip çıkacak"

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Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Türk gençliğinin her zaman vatanına ve bayrağına sahip çıkarak, Atatürk’ün İlke ve İnkılapları çerçevesinde geleceğe yön vermeye devam edeceğine dair inancının tam olduğunu kaydetti

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"Türk gençliği her zaman vatanına sahip çıkacak"
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Lefkoşa Türk Lisesi öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde öğretmenleri eşliğinde Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’yi ziyaret etti. 
 Kabulde öğrencilere hitap eden Kuni, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 105 yıl önce milli mücadeleyi başlatmak adına 19 Mayıs’ta Samsun’a çıktığı bu özel günü gençlere armağan etmesinin, Türk gençliğine ne kadar güvendiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.
Polis Genel Müdürü Kasım Kuni gençlerin bayramını kutladı ve böylesi anlamlı bir günde gençleri ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi. Kuni, Türk gençliğinin de her zaman vatanına ve bayrağına sahip çıkarak, Atatürk’ün İlke ve İnkılapları çerçevesinde geleceğe yön vermeye devam edeceğine dair inancının tam olduğunu kaydetti. Kuni ayrıca, öğrencilere polisin görevleriyle ilgili bilgiler aktardı ve ziyaret anısı olarak gençlere hediye dağıttı.
 Heyette yer alan öğrenciler de Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’ye çiçek takdim etti. Milli Eğitim Bakanlığı’nı temsilen heyette yer alan İsmet Aşıksoy ve Lefkoşa Türk Lisesi’nde görevli öğretmen Aytül Türkkan da kabulden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerini böylesi özel bir günde yoğun işleri arasında kabul eden Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’ye teşekkür etti.
 
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