Daha Kaç Can Gidecek?

Halk arasında dağ yolu olarak bilinen ve bugüne kadar ölümlerle sonuçlanan birçok kazanın meydana geldiği Değirmenlik-Girne anayolunda, iki araç yüz yüze çarpıştı. Araçlardan birinin ortadan ikiye bölündüğü feci kazada dört kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı

Ülkemizdeki en tehlikeli yollardan olan, birçok ölümlü ve yaralanmalı kazaların meydana geldiği Değirmenlik – Girne (dağ yolu) yolunda dün, yürekleri dağlayan bir kaza daha meydana geldi.Girne- Değirmenlik anayolunda dün sabaha yakın meydana gelen korkunç trafik kazasında yabancı uyruklu dört kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.Feci kaza 03.40 sıralarında Arapköy birinci kavşağı yakınlarında meydana geldi.40 yaşındaki Pratapbhaı Bhuabhaı Karavadra, FT 203 plakalı salon aracıyla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada karşı şeride geçerek, 56 yaşındakiHüseyin Taşer yönetimindeki ST 698 plakalı Mercedes marka araçla çarpıştı.Kaza sonucu, Pratapbhaı Bhuabhaı Karavadra ile araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Jayesh Keshu Agath, 21 yaşındaki Anjali Makwana ve 21 yaşındaki Pushtıben Heenaben Pathaki olay yerinde yaşamlarını yitirdi.Kazada yaralanan ST 698 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Taşer ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Burak Tokgün’ün tedavileri ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.Makine Mühendisleri Odası, 4 kişinin hayatını kaybettiği Girne-Değirmenlik anayolunun denetime uygun yapıda olmadığını ve sorumluların tedbir almadığını vurguladı. Aracın paramparça olduğuna dikkat çeken Oda Başkanı Yarkıner, “Ülkeye kazalı ve uygun olmayan standartlarda birleştirilmiş araç mı ithal edildi?” diye sorduMakine Mühendisleri Odası, 4 kişinin hayatını kaybettiği Girne-Değirmenlik anayolunun denetime uygun yapıda olmadığını açıkladı, “Trafik güvenliğinden sorumlu olanlar neden tedbir almıyor?” diye sordu.Oda Başkanı Ayer Yarkıner, bu çarpışmanın nedeninin trafik paydaşları tarafından teknik olarak incelenmesi gerektiğine dikkat çekti, “Dört kişinin ölümü "dikkatsiz sürüş" veya "alkollü sürücü" ile de geçiştirilemez ve bu nedenler, normal kaza gibi kabul etmemiz için yeterli gerekçeler değillerdir” dedi.Yarkıner, “Bu çarpışmalar gelecek muhtemel felaketin habercisidir, bu yolda onlarca insani kaybedebileceğiz” dedi, “Yoldan ve araçlardan kaynaklanan riskler vardır. Çok fazla can kaybına neden olabilecek potansiyel çarpışma riskleri için tedbir alınmalıdır” şeklinde konuştu.Trafikte ‘sıfır can kaybının’ hedef alınması gerektiğine de vurgu yapan Yarkıner, ilk iş olarak acil alınması gereken tedbirleri madde madde sıraladı.Açıklama şöyle:Girne - Değirmenlik Anayolu halen denetime uygun yapıda değil. Levhalarda yazan hız limitleri uygun değil, sonuç ortada. Her çarpışma ders niteliğinde ancak ders alınmıyor? Neden tedbir almıyorsunuz?Bu çarpışmada yolun ve araçların yeterli güvenlikte olduğunu resmi kurumlar yasa önünde kanıtlamalıdırlar.Çarpışma Sonucu;Araçlar paramparça, birden fazla parçalara bölündü. Neden bu araç paramparça oldu? Ülkeye kullanılmış, kazalı ve uygun olmayan standartlarda birleştirilmiş araç mı ithal edildi, Uygunluğu kim denetliyor? Herkes sorumluluğunu birbirine mi atıyor?Bu çarpışmanın nedeni trafik paydaşları tarafından teknik olarak incelenmelidir. Dört kişinin ölümü "dikkatsiz sürüş" veya "alkollü sürücü" ile de geçiştirilemez ve bu nedenler, normal kaza gibi kabul etmemiz için yeterli gerekçeler değillerdir. Araçların güvenlik donanımlarının üretici standardında olup olmadığı? Neden parçalandığı, mevcut ve müzeye kaldırılması gereken mevzuat ile çağdaş güvenlik standartları arasındaki fark belirlenmelidir; Bu araçlar kullanılmış durumda ithal edilmiş ise uygunluk belgesi olup olmadığını incelemek gerekir.Bu çarpışmalar gelecek muhtemel felaketin habercisidir, bu yolda onlarca insani kaybedebileceğiz. Yoldan ve araçlardan kaynaklanan riskler vardır. Çok fazla can kaybına neden olabilecek potansiyel çarpışma riskleri için tedbir alınmalıdır, sıfır can kaybı hedef alınmalı ve ilk iş olarak acil alınması gereken tedbirler aşağıdadır;1. Müzelik, emsali olmayan yasal mevzuat çağdaş hale getirilmeli.2. Kullanılmış araç ithalinde "uygunluk belgesi" aranmalı, uygunluk belgesi AB regülasyonlarında ve asgari TSE normunda olmalıdır.3. Araçlar sınıflandırılmalı ve çağdaş regülasyonlara uygunluğu belgelenmeli, sahip olduğu/ olması gereken güvenlik sistemleri yasal hale getirilmeli, periyodik muayenelerde aranmalı,4. Üst yapılı araçların TSE ve EN normunda imal edildikleri belgelenmeli, sağ tarafta yolcu kapısı olan otobüsler trafiğe çıkmamalı.5. Üst yapılı, ticari araçlar ile otobüsler 6 ayda bir yol güvenliği için denetime girmeli, okul otobüslerinin asgari standartları belirlenmeli, ticari araçlarda takometre şartı olmalıdır.6. Mevcut Yasa ve Tüzük adı "Motorlu Araçlar Yol Trafik ..." değişmesi gerekir. Trafikte motorsuz araçlar da var ( örneğin bisiklet, yaya, römork )7. A. E 663 çağdaş standart hale getirilmeli, yasal mevzuatlarda yük ve ağırlık tanımları aks yükü, araç boyutları, yük sınırları tanımları yapılmalıdır, uzun araçların altına yanlardan çarpmalara karşı ve arkadan araç, yaya ve bisikletliyi koruyacak pasif tedbirler yasal hale getirilmeli düzenlemeler yapılmalıdır.8. Alkollü halde araç kullanımını artık ortadan kaldıracak tedbirler alınmalı teknolojiden istifade edilmeli, anlamsız yanlış tanımlar düzeltilmelidir.9. Araçlarda, ticari taksilerde hız limiti olmalıdır, çekici araç tanımı doğru değildir, trafikte kullanılan römorklar ve çekici araç yasal değildir,10. Çarpışmalara karışan araçlardan kullanılmış ithal edilenlerin uygunluk belgesi olmaması halinde yollardaki hız limitlerinin geçerli teknik verilere uygun olmaması halinde bundan sorumlu resmi kurum yetkililerinin yargı önünde kendi hataları olmadığını ispat etmeleri sağlanmalıdır.11. Polis Genel Müdürlüğü’ne kadar denetlerse denetlesin, yeterli yasal mevzuat olmadan bu denetimlerle çarpışmalar önlenemez. Araç ve Yol güvenliği standartları Odamız tarafından belirlenmiştir, bu standartlara uygun görev yapacak araç muayene istasyonları özellikleri de belirlenmiştir ancak halen daha yasal hale getirilmemekte ısrar ediliyor.Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Akandere: “Allaha emanet gidiyoruz bu yollarda, özellikle de dağ yolunda. Mayın tarlasında yürür gibiyiz. Kaza yapmadan eve gidebiliyorsak bir günü daha kazasız tehlikesiz atlattık diye şükreder olduk”Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Başkanı Beksan Bekir Akandere, dün sabah Dağyolu olarak bilinen Girne-Değirmenlik anayolunda meydana gelen feci trafik kazasına yönelik bir açıklama yaparak, “Yine Dağyolu yine ölüm” dedi.Akandere’nin açıklaması şöyle:“Ne olacak bu dağ yolu ölüm yolu???Yine Dağyolu yine ölüm.Elbette ki sürücü hataları aşırı sürat çok büyük sebep ancak sebep ne isterse olsun sonucen her gün ama her gün ölümlü kazalar artıyor. Bu normal bir durum değil olmamalı da zaten. Ama maalesef sanki normal bir durummuş gibi kabul ediliyor konuşulmuyor. Bir açıklama yapılmıyor bir önlem alınmıyor. Unutulup gidiyor…Hiç mi değeri yok insan hayatının.Hep söylüyorum yine söylüyorum trafikte ve bu yollarda kendinizi korumazsanız kimse sizi koruyacak durumda değil.Allaha emanet gidiyoruz bu yollarda özellikle de dağ yolunda. Tıpkı mayın tarlasında yürür gibiyiz. Bilinçsiz sürücülerin, alkollü veya aşırı süratli trafik canavarlarının rahatça kol gezdiği trafikte kurşun adres sormaz misali bize denk gelmeden evimize gideceğimiz yere varmaya çalışıyoruz. Kaza yapmadan yani bir mayına basmadan bir adres sormaz kurşuna denk gelmeden eve gidebiliyorsak bir günü daha kazasız tehlikesiz atlattık diye şükreder olduk..Ama bu hiç normal değil hem de hiç.Sabahki feci kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet geride kalanlara sabırlar dilerim.”Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Ülkemiz bu sabah (dün) kara bir güne, matem içerisinde uyanmıştır. Girne - Değirmenlik anayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişinin yaşamını yitirmesi hepimizi derinden yaralamıştır” dedi.Töre, yazılı açıklamasında, son zamanlarda ülkede trafik kazalarının sayısının artması ve ölümlü kazaların yaşanmasının, herkesi düşündürmesi ile birlikte, üzerinde çalışması gereken bir konu olarak karşılarında durduğunu vurguladı.“Alkol ve hatta uyuşturucu etkisiyle araç kullanımında yaşanan artış, hepimizin gözlemidir” diyen Töre, şöyle devam etti:“Bu konuda hali hazırda devam eden denetimlerin arttırılması elzem bir durumdur. Ayrıca fiziki yapısı bozuk ve kazaya sebebiyet verebilecek yolların öncelikle tespiti yapılarak kaza riskini en aza indirmek yapmamız gereken çalışmaların başında yer almalıdır. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı aileleri ve halkımıza başsağlığı diliyorum.”