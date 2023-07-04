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Kayıp sürücü bir haftadır bulunamıyor

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Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü neden olduğu ve bir kişinin ağır yaralandığı kazanın ardından kayıplara karışan sürücünün kimliğinin İlyas Hıdır olduğu açıklandı. Şahsı görenlerin polise haber vermeleri istendi

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Kayıp sürücü bir haftadır bulunamıyor
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Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 Haziran tarihinde üç aracın karıştığı kazaya sebebiyet veren ve kaza sonrası kaçan sürücünün kimliğinin İlyas Hıdır olduğunu açıkladı.
Hıdır, kazanın üzerinden geçen bir haftaya rağmen bulunamadı.
Polis yaptığı açıklamada, söz konusu şahsı görenlerden en yakın polis merkezine bildirmelerini istendi.
Aranan sürücü İlyas Hıdır, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde EY 310 plakalı aracıyla 8'inci Sokak üzerinden yolu kontrol etmeden Sanayi Caddesi'ne giriş yapmış, o esnada cadde üzerinde seyreden 67 yaşındaki Özkan Bişmiş'in kullandığı JK 167 plakalı araca çarpmıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan JK 167 plakalı araç ise karşı yönden gelen 21 yaşındaki Gökdeniz Tek'in sürücüsü olduğu GL 405 plakalı araca çarpmıştı. Kaza sonucu JK 167 plakalı araç sürücüsü Özkan Bişmiş ağır yaralanmıştı. EY 310 plakalı araç sürücü İlyas Hıdır ise olay yerinden kaçmıştı
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