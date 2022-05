Daha fazla özgürlük: Maserati MC20 Cielo

Tanıtıma özel PrimaSerie Launch Edition versiyonundan sadece 60 adet üretilecek





Maserati, dudak uçuklatan süper otomobili MC20'yi bundan yaklaşık 2 yıl önce tanıttı. Bu tanıtım esnasında bir convertible versiyonu müjdeleyen üretici, kullanıcılara daha fazla özgürlük sunabilmek için tam 2 yıl bekledi. Adını gökyüzünden alan MC20 Cielo, sonunda resmen tanıtıldı.

İlk olarak gelin, modelin değiştirmediği tek şeye, yani motor seçeneğine yakından bakalım. Maserati'nin Nettuno adını verdiği ve kendi elleriyle ürettiği motoru kullanmaya devam eden MC20 Cielo, bu üniteden 630 bg güç ve 730 Nm tork çıkışı sağlayabiliyor. Toplamda 320 km/sa azami hıza sahip olan convertible, 8 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman kullanacak.

En büyük değişim ise elbette aracın tasarımında yaşanmış. MC20'yi tanıtırken gelecek planlarını çoktan hazırlamış olan Maserati, MC20'nin her versiyonu için farklı yapılara sahip üç karbon fiber monokok gövde üretmiş. Bunlardan biri de convertible modelin iskeletini oluşturuyor. Cielo'nun kendisine has gövdesi, bükülmezliğini artırmak için tasarlanmış. Ayrıca model, MC20 Coupe'den sadece 65 kg daha ağır.

Bu ağırlığın tamamı, Cielo'nun açılabilir tavan sisteminden geliyor. Açılıp kapanması sadece 12 saniye süren tavan, geniş bir kromatik cam elemana da ev sahipliği yapıyor. İstenildiği an opak hale getirilebilen bu tasarım, akıllı cam filmi teknolojisi ile geliştirilmiş. Maserati, bu panelin segmentindeki en büyük panel olduğunu da iddia ediyor.

Gelelim pastanın üstündeki çilek olan PrimaSerie Launch Edition versiyonuna... Üretici, MC20 Cielo'nun çıkışını kutlamak için geliştirdiği bu özel versiyondan sadece 60 adet üretecek. Çok özel Maserati dokunuşlarına ev sahipliği yapan modeller, sadece kendilerine has renk seçenekleri ile geliyor. Kabin içerisine özel kartelasının yanı sıra her köşesinde "PrimaSerie" logosu bulunduran model, kısa sürede tükenecek gibi görünüyor.

MC20 Cielo, 2022 yılına özel MC20 ailesinin tüm güncellemeleri ile birlikte gelecek. Yani alıcılar direksiyon arkasında yeni kulakçıklara, ışıkları açmak için özel bir düğmeye ve spesifik güvenlik donanımlarına kavuşacak. MC20 Cielo, acil durum frenleme sistemi ve 360 derecelik park kamerası gibi özelliklere sahip.

Maserati, modelin fiyatını henüz resmi olarak açıklamadı.