Volkswagen’den, Golf R'ın 20. yaşına özel bir versiyon





Volkswagen'in "özel versiyon" haftası son hızıyla devam ediyor. Hafta başında önce Touareg'in yeni kilometre taşını kutlayan Alman üretici, şimdi de Golf R'ın 20. yaşını kutluyor. Volkswagen ailesinin "R" takısını giyen ilk modeli, yeni özel versiyonu ile neden "en iyisi" olduğunu bir kez daha kanıtlayacak.

Wolfsburg menşeli üretici, Golf R 20 Years isimli özel versiyonu 2023 yılının ortasına kadar üretecek. Aile tarihinin en güçlü modeli olmaya gelen bu spesifik versiyon, 2.0 litrelik dört silindirli ve turbo beslemeli motorundan 333 bg güç üretebilecek. Literatüre "hot hatch" tanımını ekleyen Golf R, yeni versiyonu ile bir kez daha tarih yazmış olacak...

Özel versiyon aynı zamanda Volkswagen'in Emotion Start adını verdiği teknolojisi ile geliyor. Bu seçenek aktif edildiğinde araç 2.500 devire ulaşarak çok daha agresif bir ses yaymaya başlıyor.

R-Performance ekipmanlarını standart olarak sunacak model, tavana monte spoiler'i ve R-Performance Torque Vectoring teknolojisi ile dikkat çekecek. Bunlara ek olarak Special ve Drift isimli sürüş modları da denkleme ekleniyor.

