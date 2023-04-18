Cypfruvex valensiya alımına devam ediyor

Cypfruvex Ltd. valensiya alımına devam ettiğini açıkladı. Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif tarafından yapılan açıklamada, “2022-2023 narenciye sezonunda şirketimiz üreticilerimizden dalında sıkma (usare) kalitesinde valensiya ürünü alımına devam etmektedir” denildi.
Sıkma tesisinin 3 vardiya çalıştığı ifade edilen açıklamada, üreticilerden dalında sıkma kalitesine göre sözleşme ile alım yapılan valensiya ürünün tonuna 3 bin 200 TL ödeneceği dile getirildi.
Açıklamada, bu çerçevede satış yapmak isteyen üreticiler şirkete şahsen gelerek sözleşme yapmaya da çağırıldı.
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