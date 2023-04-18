TDP'den AKSA açıklaması

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, AKSA Elektrik’in ülkedeki faaliyetlerinden nemalanan ve komisyon alanların bulunduğunu iddia etti.

Özkunt yaptığı açıklamada, “Kıb-tek hiçbir yatırım, bakım ve onarım yapamıyor, yapmıyor. Kurumun güncel toplam borcunun 1.2 milyar TL olduğu açıklandı. Bunun 981 milyonu ise AKSA’ya olan borç" diyerek, bu borcun

Özkunt, “Buna hiç kuşku yok. Kıb-tek batakta ama AKSA kâr üstüne kâr yapıyor. Bu çarktan beslenen ve komisyon alan Akdeniz’in kuzey yakasında ve adada kimler olduğu da az çok biliniyor. Peki bu devran dönecek mi? Bu çarkı kuran ve komisyon alarak beslenen hırsızlar hapsi boylayacak mı? Hiç kuşkunuz olmasın. Toplumumuzun hakkını çalanlardan, çaldıklarını son kuruşuna kadar geri alacağız. Öz varlıklarımızı koruyacağız. Hiçbir ama hiçbir suç cezasız kalmayacak” dedi.