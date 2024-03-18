UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel "Çürük elmaları ayıklayacağız. Denetimi artıracağız. Daha kaliteli üniversiteler yaratacağız. Alacağımız yeni önlemleri yakında göreceksiniz. ‘Eğitim Adası’ perspektifimizden asla taviz vermeyeceğiz” dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Siyaset Akademisi UBP Onursal Başkanı, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun “Dünden Bugüne UBP” konulu açılış dersi ile başladı.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel yaptığı konuşmada UBP Onursal Başkanı ve 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun Akademinin ilk dersini vereceğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çok uzun yıllardır başta gençler ve kadınlar olmak üzere bütün üyelerin talep ettiği siyaset akademisinin ders hayatına başlamasının bir milat olduğunu söyledi.

Üstel, siyaset akademisinin ülkenin ve dünyanın karşı karşıya kaldığı zorluklar karşısında cesur ve yenilikçi çözümler üretebilecek kapasiteye sahip kişilerin yetişmesine katkıda bulunacağını da ifade etti.

Parti çalışmalarına paralel olarak hükümet icraatlarına da ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Üstel, “20 aylık sürede verdiğim tüm sözleri yerine getirmenin mutluluğu içindeyim” dedi.

UBP’lilere yeni ve çağdaş bir tüzük kazandırma, karma oyun kaldırılması ve siyaset akademisinin kurulması için gereken çalışmaları yapacağının sözünü verdiğini anımsatan Üstel, “Sözlerimizi tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz… Bu yıl sonu yapılacak kurultaydan sonra gerçekleştirilecek tüzük kurultayı ile de tüzüğümüzde üyelerimizin talep ettiği değişiklikleri yapacağız. Karma oyun kaldırılması için ise gereken çalışmalara devam ediyoruz. Onu da en kısa sürede Meclis’e göndereceğiz” şeklinde konuştu.

Üstel, “Çürük elmaları ayıklayacağız. Denetimi artıracağız. Daha kaliteli üniversiteler yaratacağız. Alacağımız yeni önlemleri yakında göreceksiniz. ‘Eğitim Adası’ perspektifimizden asla taviz vermeyeceğiz. Üniversiteler göz bebeğimiz olmaya devam edecek” dedi.

Yeni Azerbaycan Partisi ve Ak Parti ile UBP’nin ilk defa bir iş birliği protokolü imzaladığına ve bu kapsamda da ithalat, ihracat ve hayatın pek çok alanında iş birliği yapılmaya başlandığına da işaret eden Üstel, KKTC bayrağının farklı ülkelerde dalgalanması için Anavatan Türkiye’nin desteği ile çalışmaya devam edeceklerini de ekledi.

EROĞLU

Siyaset Akademisi’nin açılış konuşmaların ardından UBP Onursal Başkanı Dr. Derviş Eroğlu da “Dünden Bugüne UBP” konulu açılış dersini verdi.

Deneyimlerini ve dünden bugüne yaşananları anlatan Eroğlu gençler ve kadınlara “birbirinizi sevin ve sayın” tavsiyelerinde bulundu.

KKTC’nin Barış Harekâtının yarattığı coğrafya üzerinde kurulduğunu anımsatan Eroğlu, gençlere devlete ve egemenliğe sahip çıkma çağrısı yaptı.

6 hafta sürecek UBP Siyaset Akademisi ilk dönem eğitim programı sürecinde katılımcılara sunulacak tüm dersler şöyle:

Dünden Bu Güne UBP, Cumhuriyet Meclisinde ve UBP Kurultaylarında Kıbrıs Konusu İle İlgili Alınan Kararlar, Kıbrıs Sorunun Kökeni, Müzakere Süreci, KKTC İlânı Süreci ve Siyasi Sonuçları, İki Devletli Çözüm Modelinin Temelleri, Kapalı Maraş Açılımının Hukuki ve Siyasi Sonuçları, Uluslararası Hukuk Bağlamında Kıbrıs Meselesi, Yerel Yönetimler Perspektifinden UBP Belediyeciliği ve KKTC’ye Kazandırılan Projeler, Hedeflenen Yeni Projeler, UBP Hükümetlerinde Yaratılan Ekonomik Değerler, Kıbrıs, Türkiye ve Dünyadaki Su Sorunu ve Çözüm Önerileri, Türk Cumhuriyetleri Arasında Entegrasyon Süreci ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü, Doğu Akdeniz Enerji Sorunu ve Kıbrıs Adası’nın Stratejik Önemi, Dijital Politik Propaganda, Siyasette Stratejik İletişim ve Kamu Yönetimi, KKTC’nin Uluslararası İmajında Doğru Bilinen Yanlışlar ve UBP’nin Turizm Bağlamında Yarattığı İstihdam Olanakları, Seçimler ve Ulusal Birlik Partisi , İki Devletli Çözüm Vizyonu…

