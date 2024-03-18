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109 yıllık destan

Bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dehasıyla kazanılan ve tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yılı… 18 Mart Şehitleri Anma Günü çerçevesinde Türkiye ile birlikte KKTC’de de törenler düzenlenecek

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109 yıllık destan
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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yarın ilçelerde ve Boğaz Şehitliği'nde anma törenleri düzenlenecek.
Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele, Lefke ve Boğaz Şehitliği'nde yapılacak törenlerde, konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak, şehitlerin mezarlarına çiçek bırakılacak.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Boğaz Şehitliği ile Gazimağusa’da Çanakkale Şehitliği'nde konuşma yapacak.
18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği'nde saat 10.00'da düzenlenecek tören, çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ile başlayacak.
Lefkoşa'daki tören, Tekke Bahçesi Şehitliği'nde saat 09.00'da çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde  bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak.
Gazimağusa'daki tören Çanakkale Şehitliği'nde saat 13.30’da başlayacak.
Güzelyurt Atatürk Anıtı önündeki tören saat 10.00'da başlayacak.
İskele'de Larnaka Şehitleri Anıtı önünde  saat 10.00'da tören
yapılacak.
Lefke'de, Lefke Kemal Özalper Şehitliği'nde düzenlenecek tören saat 09.00'da başlayacak.
Girne'de Karaoğlanoğlu Şehitliği'nde saat 10.00'da yapılacak törende saygı duruşu, saygı atışı yapılacak, ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.
 
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