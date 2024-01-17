Curcioğlu’na son veda

Emekli Polis Genel Müdürü 2. Yardımcısı Mehmet Curcioğlu, Polis Teşkilatı tarafından düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi görmekte olduğu hastanede yaşama veda eden Emekli Polis Genel Müdürü 2. Yardımcısı Mehmet Curcioğlu dün son yolculuğuna uğurlandı.Curcioğlu, dün Lefkoşa'da Polis Teşkilatı tarafından düzenlenen tören ile Lefkoşa Kabristanlığına defnedildi.Polis Teşkilatında 41 yılı aşkın süre görev yapan ve 1994 yılında PGM 2. Yardımcısı iken yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılan Mehmet Curcioğlu'nun cenaze törenine, Polis Teşkilatından halen görevdeki polis mensuplarını ile emekli polis mensupları ve sevenleri katıldı.Curcioğlu'nun fotoğrafı ve tabutuna sarılı bayrak, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni tarafından aile fertlerine takdim edildi.