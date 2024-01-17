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Arkadaşına makasla saldırdı

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Girne’de Emre Çelebi adlı kişi, annesine küfür ettiği gerekçesiyle arkadaşını makasla yaraladı

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Arkadaşına makasla saldırdı
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Girne’de meydana gelen katle teşebbüs, ağır yaralama suçlarından tutuklanan Emre Çelebi dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. 
Polis, olayın 30 Aralık 2023 tarihinde Girne’de meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının evde birlikte alkol aldığı arkadaşı A.K’yi annesine küfür ettiği gerekçesiyle  10 santim uzunluğundaki makasla sol omuzundan yaraladığını belirtti. Polis, zanlının akabinde makasla arkadaşını sol kürek kemiğinin orta iç tarafından, boyun sol arkasından yaraladığını, derinliği yaklaşık 4 santim olan  kesiye neden olduğunu belirtti. Polis, zanlının lojman odasından korkup koşarak kaçan arkadaşını bahçe kapısında yakalayıp, makas ile boyun sol tarafının gövde ile birleştiği yerden başlayan ve sağ köprücük kemiğinin iç yüzeyine kadar uzanan genişliği 0,5 santim, uzunluğu yaklaşık olarak 17 santim  olan deri katmanında kesi yapmak suretiyle hayatına tehlike teşkil edecek şekilde katilliğe teşebbüs ettiğini belirtti. Polis, zanlının kaçtığını, 5 Ocak günü Girne’de yakalandığını ifade etti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlı ile müştekiden kan örneği alındığını, gerekli yazışmaların yapıldığını, güvenlik kamerası görüntülerinin temin edildiğini kaydetti. Polis, zanlının 6 gün süreyle saklandığı yeri söylemediğini, cep telefonunu polise vermediğini ifade ederek, bir gün ek süre istedi.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.  
 
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