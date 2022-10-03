Rus devlet medyası nükleer saldırı görüntüleri yayınladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, son yaptığı açıklamada, nükleer silah tehdidini masaya koyması tüm dünyada endişeye neden olurken, ABD'den "Putin blöf yapmıyor." açıklaması geldi. Öte yandan, Rus medyası da nükleer propaganda yayınlarına başladı. Putin'i Ukrayna'da 'kalıcı önlemler' almaya çağırdı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 24 Şubat’tan bu yana devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta 4 bölgenin ilhakını duyurmuş, nükleer silah tehdidinin de her zaman bir opsiyon olarak masada durduğunu vurgulamıştı.

Putin’in açıklamaları tüm dünyada endişeye neden olurken ABD Savunma Bakanı Loyd Austin, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Austin, Putin’in Ukrayna’da nükleer silah kullanmakla ilgili tehditlerinde ‘blöf yapmadığını’ söyledi.

Ausitin, Putin’i “nükleer kılıç sallamakla” suçlarken, ABD merkezli CNN haber kanalarına yapığı açıklamada, ‘Putin’i kontrol edebilecek hiçbir şey yok. Ukrayna’yı işgal etmek için sorumsuz bir karar verdi. Şimdi başka bir karar da verebilir.” dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin

FARKLI SENARYOLAR MASADA

ABD, Putin’in ‘nükleer tehdidi’ ve 4 bölgenin ilhakının ardından ülkeye uyguladığı yaptırımları sıkılaştırma kararı almıştı. Beyaz Saray’ın Rusya’yı dünya ekonomisinden koparmak da dahil olmak üzere farklı senaryoları değerlendirdiği bildirildi.

ABD merkezli New York Times gazetesi de Putin’in açıklamalarını gündeme taşırken, olası bir nükleer savaş riskiyle ilgili ABD’li yetkililerle konuştu. İsmi açıklanmayan üst düzey ABD’li yetkililer, New York Times’a yaptığı açıklamada, “Putin muhtemelen nükleer silahları hemen kullanmayacak. Bunun yerine, Rusya’nın Avrupa çapında bir siber sabotaj kampanyası başlatabilir. Ukrayna’daki üst düzey yetkilileri hedef alabilir veya altyapıya saldırabilir.” dedi.

İsmi açıklanmayan yetkililer, “Putin’in nükleer tehdidi, Batı’yı korkutup Ukrayna’ya desteğini yeniden düşünmesini veya Kiev’i zayıf bir pozisyondan müzakereye zorlamayı amaçlıyor olabilir.” ifadelerinde bulundu.

KADİROV’DAN PUTİN’E ÇAĞRI

Öte yandan, Putin’e bağlılığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov da nükleer silah kullanımını desteklediğini açıkladı. Kadirov, Putin’i, Ukrayna’da “düşük verimli” nükleer silah kullanmaya çağırdı.

Ukraynalı askeri bir kaynak ise İngiliz The Times gazetesine olası bir nükleer saldırı riskiyle ilgili yaptığı açıklamada, ‘The Times’a, Batı’nın nükleer bir silahla misilleme yapacağına inanmadıklarını, ancak bir Rus saldırısını önlemeye odaklanacaklarını’ söyledi.

‘BU ONUN İÇİN İNTİHAR OLUR’

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı olan HR McMaster de Putin’in tehdit dolu açıklamalarıyla ilgili, “Putin’den geriye kalan tek şey” dedi. Trump’ın özel danışmanı, “Putin’e verilmesi gereken mesaj, eğer bir nükleer silah kullanırsanız bu bir intihar olur” olmalı. Onu ciddiye almalıyız. Ukraynalılara destek açısından bizi yıldırmasına izin vermemeliyiz.” dedi.

Putin’in sözleri tüm dünyada endişeye neden olurken, Rus medyası da nükleer propagandalara başladı. Rusya’da yayın yapan NTV yayın kuruluşu, nükleer silah kullanıldıktan sonra olanları görüntüleriyle ekrana taşırken, Putin’e Ukrayna’da kazanmak için ‘sert önlemler alması’ çağrısı yaptı. Rus kanal, nükleer silahların ateşlendiği video ile adeta Batı’ya gözdağı verdi.

NTV kanalının Kremlin’e bağlı enerji devi Gazprom’un medya kanadından olduğu belirtilirken, nükleer silahların yol açabileceği dramatik sonuçlar da görüntüleriyle paylaşıldı.