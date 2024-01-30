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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim gündemiyle toplandı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim gündemiyle toplandı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim gündemiyle toplandı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığındaki toplantı saat 12.00’de başladı. Gündemde milletvekillerinin güncel konuşmaları bulunuyor.
 
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