KAMUSEN ile Türkiye Hak-İş'ten eğitim programı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ile Türkiye Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) "Eğitim programı" düzenledi.
KAMUSEN Başkanı Metin Atan, konuyla ilgili açıklamasında, 26-29 Ocak tarihleri arasında "duyarlılık ve uzlaşı ile sorunların çözülmesi" noktasında düzenlenen eğitim için Hak- İş’e katkılarından dolayı teşekkür etti.
Atan, seminerde KKTC’de özel sektörde sendikal örgütlülüğün kurulması gerektiğinin de konuşulduğuna işaret ederek, Hak- İş’in bu noktada KKTC yetkililerini cesaretlendirmeye çalıştığını söyledi.
Hür-İş çatısı altında bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Atan, “Her şeyiyle sizlerle birlikte her adımı atmaya da hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bizim kırmızı çizgimiz ve HAK-İŞ’te bunun uzantısı” dedi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.