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KAMUSEN ile Türkiye Hak-İş'ten eğitim programı

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KAMUSEN ile Türkiye Hak-İş'ten eğitim programı
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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ile Türkiye Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) "Eğitim programı" düzenledi.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, konuyla ilgili açıklamasında, 26-29 Ocak tarihleri arasında "duyarlılık ve uzlaşı ile sorunların çözülmesi" noktasında düzenlenen eğitim için Hak- İş’e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Atan, seminerde KKTC’de özel sektörde sendikal örgütlülüğün kurulması gerektiğinin de konuşulduğuna işaret ederek, Hak- İş’in bu noktada KKTC yetkililerini cesaretlendirmeye çalıştığını söyledi.

Hür-İş çatısı altında bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Atan, “Her şeyiyle sizlerle birlikte her adımı atmaya da hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bizim kırmızı çizgimiz ve HAK-İŞ’te bunun uzantısı” dedi.
 
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