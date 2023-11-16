Cumhurbaşkanlığı’nda tebrik kabulü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik kabul etti. Tebrik sonrası Cumhurbaşkanı Tatar, konuklara katılımlarından dolayı teşekkür etti ve onlarla sohbet etti.
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