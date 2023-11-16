Rum öğrencilerden KKTC protestosu

KKTC'nin 40. kuruluş yıldönümü kutlanırken, Güney Kıbrıs'ta yüzlerce öğrenci sokağa çıkarak protesto yürüyüşü düzenledi. Öğrenciler Rum ve Yunan bayraklarıyla KKTC'nin kuruluşunu protesto etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ilan edilmesinin 40. yıl dönümü kutlamaları devam ederken Güney Kıbrıs'ta yüzlerce öğrenci sokağa çıkarak, Rum ve Yunan bayraklarıyla protesto etti.Kendilerine Tüm Kıbrıs Öğrenci Koordinasyon Komitesi adını veren oluşum tarafından koordine edilen protestolar, tüm şehirlerde gerçekleştirildi.Gösterilerden birinin "Kıbrıs-Özgür-Yeniden Birleşmiş Vatan-tek halk" sloganıyla özetlenen ana teması, öğrencilerin 'KKTC'ye yönelik toplu kınamalarını dile getirmeleri sırasında yankı buldu.Güney Lefkoşa'daki KKTC karşıtı yürüyüş, Kaymaklı'daki toptancı pazarından başladı ve Mia Milia (Haspolat) kontrol noktasında sona erdi.Ayrıca aşırı sağ parti ELAM'ın öğrenci üyeleri de pankartlar ve Yunan bayraklarıyla Ledra Palace geçiş kapısına doğru yürüdü.ELAM tarafından yapılan açıklamada, partinin "vatanımızın işgalinden ve İslamlaştırılmasından asla taviz vermeyeceği" belirtildi.Açıklamada, "Kırk yıl sonra, çabalarımızın işgal altındaki bölgelerdeki ayrılıkçı rejimi izole etmeye ve ortadan kaldırmaya odaklanması gerekirken, ne yazık ki iki bölgeli ve iki toplumlu federasyonun kabulü gibi yanlış yönlendirilmiş politikalar, uluslar arası düzeyde KKTC’nin kademeli olarak yükseltilmesine yol açıyor” denildi.AKELÖte yandan Güney Kıbrıs'taki AKEL partisi de, KKTC’nin kuruluşunun 40’ıncı yılını kınayan bir açıklama yaptı.Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesine göre AKEL, “Türkiye ve Rauf Denktaş tarafından ilan edilen sahte devletin 40’ıncı yılını tamamladığını, 1983'teki bu ayrılıkçı faaliyetin, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıs halkı aleyhine üçüncü suç faaliyeti olduğu, bunun öncesinde ise 15 Temmuz darbesi ile Kıbrıs’ın bölünmüşlüğü ve işgalin meşrulaştırılması hedefiyle istilanın yaşandığı” şeklinde açıklamalarda bulundu.AKEL açıklamasında, bunun; uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları ile çatışan bir faaliyet olduğunu savundu.Kıbrıs sorununun şu anda belki de en kritik aşamada bulunduğunu ifade eden AKEL, Türkiye’nin, toprak konusunda yeni oldubittileri ileriye götürmesi, Kıbrıs Türk liderliği ile birlikte iki devlete dayalı çözümü yinelemesiyle, böylesi uzun süreli durgunluğun ve çıkmazın yaşanmadığını savundu.AKEL, “sahte devlet” olarak nitelendirdiği KKTC’nin kuruluş yıl dönümü sebebiyle, ülkenin “işgalden ve bölünmüşlükten” kurtulması için tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.Kıbrıs Türk toplumunda yer alan ilerici dinamiklere de iş birliği çağrısı yapan AKEL, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması perspektifini yaratacak inisiyatiflerin üstlenilmesinin gerekliliğinden de söz etti.AKEL açıklamasında ayrıca, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e, AKEL’in çıkmazın aşılması ve bugün içinde bulunulan tehlikeli sürecin önlenmesi için sunduğu öneriyi ciddi şekilde incelemesi çağrısında da bulundu.