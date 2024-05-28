Cumhurbaşkanı Tatar, Victoria'da yenilenen Kuzey Kıbrıs Türk Toplum Merkezi binasının sembolik açılışına katıldı

Avustralya'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Toplum Merkezi Victoria binasını ziyaret ederek, tadilatının sürdüğü merkezin sembolik açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar'a, Türkiye Cumhuriyeti Melbourne Başkonsolosu Doğan F. Işık ve KKTC Melbourne Fahri Temsilcisi Hasan Sayar da eşlik etti.Cumhurbaşkanı Tatar’ı merkeze gelişinde Merkez Başkanı Candan Ahmet ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.Merkezi dolaşan Cumhurbaşkanı Tatar, 53 kapasiteli otoparkın temel atma törenine katıldı.Toplum merkezinde yenileme çalışması devam ederken, sembolik açılış için kurdele kesme töreni düzenlendi.Merkezin tarihçesi ve sunduğu hizmetler hakkında bilgi alan Tatar, sembolik açılış töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:“Victoria Kuzey Kıbrıs Türk Toplum Merkezi'nin kökleri 1949 yılına, yani 13 Kıbrıslı Türk'ün Ahmet Mustafa’nın evinde buluştuğu ve Kıbrıslı Türklere yönelik bir merkez satın alma fikrinin ilk kez tartışıldığı döneme dayanmaktadır. Kıbrıs Türk toplum merkezi açmaya vesile olan, kararlılık ve vizyona sahip olan herkese teşekkürlerimi sunmak isterim.”Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk toplumunun Avustralya'da daha görünür ve tanınır hale gelmesine yönelik çalışmalara öncülük eden derneğin ilk başkanı Hasan Dellal'i da andı.Cumhurbaşkanı Tatar, 1950'li yıllarda Kıbrıs Türk Derneği olarak bilinen halkevinin, o dönemde Avustralya'da resmi bir büyükelçilik olmadığı için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından Anzak Günü'nde Türkiye Cumhuriyeti adına anma yerine çelenk koyma izninin verildiğini belirtti.Tatar, “Merkezin, haftalık toplantılar ve öğle yemekleri düzenleyen, Melbourne'da yaşayan Kıbrıs Türkleri için sosyal faaliyetler ve etkinlikler düzenleyerek dilimizi, kültürümüzü, geleneklerimizi ve sosyal refahımızı öğretmede önemli bir hizmet yaptığını görmekten gurur duyuyorum” dedi.Merkezin Başkanı Candan Ahmet'in kendisini Lefkoşa'da ziyaret ederek Avustralya'ya davet ettiğini belirten Tatar, "Sizi, idari ekibi ve bugün hayatta olmayan, Avustralya’da yaşayan Kıbrıs Türklerine hizmet edenleri, gençlerimizin tarih ve kültür konusunda eğitilmesinde temel rol oynamaları nedeniyle kutluyorum.” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Tatar, "Tam olarak tamamlanmasa da toplum merkezinin büyük yenileme çalışmalarının Avustralya’da yaşayan Kıbrıs Türklerine daha fazla faaliyet ve hizmet sunabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.Tatar, merkezin, 1956 yılında olimpiyatlara katılmak üzere Avustralya'ya giden Türk olimpiyat güreşçileri için bir hoş geldin partisi düzenlenmesi de dahil olmak üzere geçmişte yapılan etkinliklere değindi.Kıbrıslı Türklerin Avustralya'ya gelişinin 80. yıl dönümüne ilişkin Tatar, şunları söyledi:“Toplum merkezi insanlara sosyalleşme, öğrenme ve temel hizmetlere erişme fırsatı veriyor ve Victoria Kuzey Kıbrıs Türk Toplum Merkezi Kıbrıslı Türklerin çok kültürlü Avustralya'da tanınan bir topluluk haline gelmelerinde yardımcı olma konusunda önemli ve tarihi bir rol oynamıştır. Birlik ve beraberliğiniz bizim için çok önemli.”Cumhurbaşkanı Tatar ziyaretinde, toplum merkezinin binasını gezdi ve üyelerle sohbet etti.