Başbakan Üstel'den Azerbaycan’ın bağımsızlığının 106. yıldönümü mesajı…

"Bir millet üç devlet yola devam"

Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıldönümü olan 28 Mayıs dolayısıyla Azerbaycan halkını en içten dilekleriyle kutladığını bildirdi.



Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Üstel gün dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:



“Bu anlamlı günde, Azerbaycan'ın kahraman halkının bağımsızlık için verdiği mücadeleyi ve bu uğurda yaptıkları fedakârlıkları saygıyla anıyorum. Azerbaycan'ın bağımsızlığı, sadece bir milletin özgürlük ve egemenlik yolunda attığı tarihi bir adım değil, aynı zamanda tüm Türk dünyası için de ilham kaynağı olmuştur.



Bağımsızlığını kazanan Azerbaycan, önemli gelişmeler kaydettiği siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarla, bugün, bölgesinde barış ve istikrarın önemli bir aktörü haline gelmiştir.



KKTC ve Azerbaycan halkları arasındaki tarihi ve kültürel ve insani bağlar ise ‘Bir millet üç devlet’ anlayışı ile her geçen gün gelişen iş birlikleri ile daha da güçlenmektedir.



Bu vesileyle, Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinde şehit düşenleri rahmetle anıyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize sağlık, huzur ve refah diliyorum. ‘Bir millet, üç devlet’ yola devam..."

