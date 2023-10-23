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Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de temaslarda bulunacak

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Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de temaslarda bulunacak
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunacağı Türkiye’ye gitmek üzere ülkeden ayrıldı.


Ercan Havalimanı’ndan Ankara’ya hareket eden Tatar’ı, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve diğer yetkililer uğurladı.
Afyonkarahisar, Ankara ve Çanakkale’de temaslarda bulunacak Tatar, ziyaretlerinde Kıbrıs konusunda konferanslar verecek, sivil toplum örgütleri ve basın ile bir araya gelecek, etkinliklere katılacak.
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