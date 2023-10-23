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Rahvancıoğlu, Hirondel bölgesinin isminin değiştirilmesini eleştirdi

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Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Girne Belediye Meclisi'nin Hirondel olarak bilinen bölgenin ismini "Rauf Raif Denktaş Meydanı" olarak değiştirme kararını tarihsel "duyarlılık ve teknik açıdan" eleştirdi.

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Rahvancıoğlu, Hirondel bölgesinin isminin değiştirilmesini eleştirdi
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Rahvancıoğlu, bölge ismi yerine verilen yeni meydan adının “tarihi hafıza” ve “katılımcılık” açısından birçok tartışmaya konu olduğunu belirterek, “meydan” dendiği zaman, akla insanların yürüdüğü, oturduğu, müzik, resim, sokak performansı yaptığı, konserlerin, siyasi eylem ve etkinliklerin gerçekleştirildiği alanların geldiğini kaydetti. 
 
Ülkedee Sarayönü Meydanı ve İnönü Meydanı'nın bu tür yerlere örnek olduğunu ifade eden Rahvancıoğlu, dünyada ise Taksim Meydanı veya Kızıl Meydan gibi örneklerin ilk akla gelenler olduğuna dikkat çekti.
 
Girne Belediyesi'nin oturduğu yerden bir kavşağa “meydan” demeye karar verdiğini savunan Rahvancıoğlu,  
"Hem de bunu oy birliği ile yapmış. Yetkisi var mı? Var! Keşke demokratik hassasiyeti, tarihsel duyarlılığı ve teknik bilgisi de olsaymış!" ifadelerini kullandı.
 
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