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Cumhurbaşkanı Tatar, Tataristan Cumhuriyeti Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Rüstem Minnihanov ile Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Tatar, Tataristan Cumhuriyeti Devlet Başkanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Tataristan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Rüstem Minnihanov arasındaki ikili görüşmede, tarihi bağlara vurgu yapıldı, ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliği olanakları ele alındı. 
Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası konular da konuşuldu.
 
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