banner913
banner932
KTOEÖS, “süregelen sorunlarla” ilgili Dr. Fazıl Küçük Lisesinde basın açıklaması yaptı
KTOEÖS, “süregelen sorunlarla” ilgili Dr. Fazıl Küçük Lisesinde basın açıklaması yaptı
17 0
Güney Lefkoşa beyaza büründü
Güney Lefkoşa beyaza büründü
127 0
 
En fazla yağış Değirmenlik'e 4 kg
En fazla yağış Değirmenlik'e 4 kg
28 0
Rum Meteorolojiden sarı alarm
Rum Meteorolojiden sarı alarm
48 0
Elektrik Kurumu çalışanı Tatlıcı anılacak
Elektrik Kurumu çalışanı Tatlıcı anılacak
40 0
109 yıllık destan
109 yıllık destan
33 0
En çok yağış Güzelyurt bölgesinde kaydedildi
En çok yağış Güzelyurt bölgesinde kaydedildi
338 0
banner1012

Cumhurbaşkanı Tatar Necati Taşkın İlkokulu hentbol takımını kabul etti

banner974
Cumhurbaşkanı Tatar Necati Taşkın İlkokulu hentbol takımını kabul etti
banner971
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Necati Taşkın İlkokulu hentbol takımı, okul idaresi ve öğretmenlerini kabul etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, 2023-2024 Küçük Kızlar Hentbol Şampiyonu olan Necati Taşkın İlkokulu hentbol takımı, okul idaresi ve öğretmenleri kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, ilkokul öğrencilerinin güzel dostluklar kurarak ekip ruhu ile aynı takımda yer almalarının önemli olduğunu söyledi.
Tatar, öğretmenleri ve aileleri kutlayarak öğrencilere başarılarının devamını diledi ve tebrik etti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.