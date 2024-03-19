Tatar, 18-25 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaşlıların bilgi ve tecrübeleriyle halkın zenginliğini artıran, kültür ve değerleri gelecek nesillere aktaran kıymetli varlıklar olduğunu söyledi.

Tatar: "Yaşlılarımız, bilgi ve tecrübeleriyle halkımızın zenginliğini artıran kıymetli varlıklarımızdır"





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesajında şunlara yer verdi:





"Her yıl olduğu gibi bu yıl da 18-25 Mart Yaşlılar Haftası'nı kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel hafta, halkımızın temel taşları olan yaşlı bireylerimize hak ettikleri saygıyı ve sevgiyi gösterme fırsatıdır.





Yaşlılarımız, bilgi ve tecrübeleriyle halkımızın zenginliğini artıran, kültürümüzü ve değerlerimizi gelecek nesillere aktaran kıymetli varlıklarımızdır. Onların hayat tecrübeleri, gençlerimize yol gösterici olmakta ve toplumsal hafızamızın korunmasında büyük rol oynamaktadır.





Yaşlılarımıza yönelik saygı ve hürmetimizi ifade etmek, onların yaşam kalitelerini artırmak için devlet olarak projeler üretmek, yaşlılarımızın her zaman yanında olduğumuzu ve onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çaba göstermek öncelikli görevlerimizdendir.





Yaşlılar Haftası'nın, toplumumuzda yaşlılara karşı farkındalığı artırma ve onlara hak ettikleri değeri verme konusunda hepimizi daha duyarlı hale getirmesini diliyorum.





Yaşlılarımızın tecrübelerinden faydalanmak, onlara sevgi ve saygı göstermek, hepimizin ortak sorumluluğudur.







Bu duygu ve düşüncelerle, tüm yaşlılarımızın Yaşlılar Haftası'nı kutlar, sağlık ve mutluluk dolu günler dilerim."

