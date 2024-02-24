Herkesin merak ettiği gizemli bölge: 51. Bölgenin sırrı ne?

ABD'de bulunan 51. bölge yıllardır onlarca komple teorisinin merkezinde yer aldı. Tam olarak ne tür faaliyetlere ev sahipliği yaptığı konusunda resmi olarak çok az bilgi mevcut olan 51. Bölge hakkında tüm bilinenleri sizler için derledik.

"51. Bölge" veya "51. bölge", ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan ve gizemli faaliyetlerle ilişkilendirilen bir konum olarak bilinir.

Tam olarak nerede olduğu ve ne tür faaliyetlere ev sahipliği yaptığı konusunda resmi olarak çok az bilgi mevcuttur.

Ancak, popüler kültürde ve medyada çeşitli spekülasyonlar ve komplo teorileriyle doludur.

Resmi olarak, 51. bölgenin varlığı ABD hükümeti tarafından kabul edilmiştir, ancak kullanım alanı hakkında çok az bilgi verilmiştir. Bu yerin yaklaşık olarak Nellis Hava Kuvvetleri Üssü'nün güneyinde yer aldığı düşünülmektedir. Nellis Hava Kuvvetleri Üssü, ABD Hava Kuvvetleri'nin en büyük ve en önemli üslerinden biridir ve birçok sınırlı erişim alanıyla tanınır.

51. Bölge'nin popüler kültürdeki ünü, özellikle UFO gözlemleri ve gizli askeri deneylerle ilişkilendirilmesinden kaynaklanır.

Birçok kişi, burada uzaylı teknolojisinin incelendiğine ve hatta uzaylılarla ilişkilendirilen varlıkların gizlice saklandığına inanır.

Ancak, resmi olarak, bu tür iddialar hiçbir zaman doğrulanmamıştır.

Birçok insan, 51 Bölge'nin sıkı güvenlik önlemleri altında olduğunu ve bölgeye girmeye çalışanların ciddi yasal sonuçlarla karşılaşabileceğini belirtmektedir.

Bölge, sınırları boyunca dikenli tel çitler, devriye gezen güvenlik personeli ve kameralarla korunmaktadır.

51. Bölge bilinmeyenlerle çevrili olması ve gizemli doğası nedeniyle popüler kültürde sıkça yer alır. Filmlerden televizyon programlarına, kitaplardan video oyunlarına kadar birçok medya ürününde bu konu işlenmiştir.

Ancak, gerçekten ne olup bittiği hakkında net bir bilgi olmaması, bu bölgeyi daha da gizemli hale getirmektedir.

CIA'nın 51. Bölge'nin gerçekte ne için kullanıldığına dair yaptığı açıklama, aslında birçok komplo teorisini çürüten ve bölgenin gerçek amacını aydınlatan önemli bir bilgi sunmaktadır.



51. Bölge ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir test tesisi olarak kullanılmaktadır. İlk olarak 1950'lerde ABD Hava Kuvvetleri (USAF) tarafından satın alındığında, burası U-2 casus uçağının testlerinin yapıldığı bir yerdi.



Bölgenin seçilmesindeki ana nedenlerden biri, izole edilmiş olmasıydı. Böylece, U-2'nin gizliliği sağlanmış olurdu. Zamanla, 51. Bölge, diğer gizli uçakların da test edildiği bir merkez haline geldi.



2013'te yapılan bir başvuru sonucunda açıklanan belgelerde, U-2'nin yüksek irtifa testlerinin beklenmedik bir yan etkiye yol açtığı belirtilmektedir.

Bu etki, tanımlanamayan uçan cisim (UFO) raporlarında muazzam bir artış şeklinde kendini göstermiştir. Bu, aslında UFO olarak rapor edilen birçok olayın, gerçekte U-2 ve benzeri gizli uçakların test uçuşlarından kaynaklandığını göstermektedir.

U-2, Soğuk Savaş döneminde ABD için istihbarat toplamada önemli rol oynamış, Sovyetler Birliği, Çin ve Küba'yı izlemek için kullanılmıştır.

Bölge Küba Füze Krizi sırasında da önemli rol oynamış ve bu kriz sırasında hayatını kaybeden tek kişi U-2 pilotu Rudolf Anderson olmuştur.

Bununla birlikte, bölgede yüksek irtifa testleri yapılırken, zaman zaman uzay araştırmaları ve astronot eğitimleri de gerçekleştirilmiştir.

Sonuç olarak, 51. Bölge, Soğuk Savaş döneminde ABD'nin en gizli ve önemli test tesislerinden biri olarak kullanılmıştır.

Bu bölge, gizemli olduğu kadar, gerçekten stratejik bir öneme sahip olmuş ve bilimsel araştırmalara da ev sahipliği yapmıştır.

STORM AREA 51 ETKİNLİĞİ

"Storm Area 51" adı verilen etkinlik, 2019'da bir Facebook etkinliği olarak başlamıştı ve 51. Bölge'ye izinsiz girmeyi planlayan milyonlarca kişi tarafından ilgi görmüştü.

Ancak, etkinliğin gerçekleştiği gün, beklenen milyonlarca kişi yerine sadece birkaç yüz kişi katıldı. Bu kişilerin çoğu sadece eğlenmek veya protesto yapmak amacıyla toplanmıştı.



51. Bölge'ye izinsiz girmeye çalışanlardan sadece birkaçı başarılı olmuş, diğerleri ya caymış ya da engellenmişti. Ayrıca, bölgeye yaklaşanlar askerler tarafından yakalanmış ve yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştır.

Uzun yıllar boyunca, bu bölge hakkında çeşitli komplo teorileri ortaya atılmış ve medyada geniş yer bulmuştur. Ancak, CIA'nın yaptığı açıklamalar ve belgeler, bölgenin aslında askeri test tesisleri için kullanıldığını ve uzaylılarla ilgili spekülasyonların gerçek olmadığını göstermektedir.



Üs gizli kalmaya ve dünya dışı varlıklarla ilişkilendirilmemeye o kadar hevesliydi ki 1996 yapımı Independence Day (Kurtuluş Günü) filmi çekilirken filmde kendilerinden bahsedilmemesini istediler.

O zamanlar ABD hükümeti 51. Bölge'nin varlığını resmi olarak kabul etmiyordu ve bunu birkaç yıl daha yapmayacaktı.