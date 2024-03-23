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Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Moskova'daki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerle ilgili taziye mesajı yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Moskova'daki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu idadeleri kullandı:

"Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’da bir konser salonuna düzenlenen ve onlarca masum sivilin yaşamını yitirmesine, 100’den fazlasının ise yaralanmasına neden olan terör saldırısını şiddetle kınar, Rus halkına ve Rusya hükümetine taziyelerimi sunarım"


Rus yetkililer, dün gece Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 4 kişi oldukları belirtilen silahlı kişilerin, etrafa ateş açması sonucu en az 60 kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıda yaralanan 115 kişiden 60'ının durumunun ağır olduğu ve can kaybının artabileceği belirtiliyor.
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