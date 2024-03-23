Töre: “Türkiye ile Kıbrıs davasında birlikte yürüyoruz”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye ile Kıbrıs davasında birlikte yürüdüklerini, özlerinin ve sözlerinin ortak dava olduğunu ve Ada'da milli menfaatler çerçevesinde hareket ettiklerini kaydetti.

Meclis Başkanı Töre, İstanbul temasları çerçevesinde TGRT Haber’de Emre Diner’in hazırlayıp sunduğu “Dünya’da Bugün” programına katılarak canlı yayında soruları yanıtladıTöre, programda Türkiye ile ayrı gayrılarının bulunmadığını, Türkiye’nin Kıbrıs’ta büyük projelere destek verdiğini söyledi.Türkiye ile ilişkilerin fevkalade iyi düzeyde olduğunu belirten Töre, Kıbrıs’ta Mücahitlerin ve Mehmetçiklerin birlikte şehit olduklarını üzerinde yaşadıkları toprakları vatan yaptıklarını ifade etti.BM’nin sürekli Kıbrıs Türk halkı aleyhine kararlar ürettiğini kaydeden Töre, Türkiye olmadan KKTC’yi ayakta tutmanın mümkün olmadığını söyledi.-Töre’den İHA’YA ziyaretCumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre daha sonra aynı binada hizmet veren İhlas Haber Ajansı’nı ziyaret ederek İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas ile görüştü.Töre, “Milli ve manevi değerlerden hiç taviz vermeyen bir İhlas Haber Ajansı, Türk milletine büyük hizmetler veriyor demektir. Çünkü milleti ayakta tutmanın tek yolu vardır, milli ve manevi değerlere sahip çıkmak. Bu değerler bizim zırhımızdır. Yani bizi eritmek, yok etmek, parçalamak isteyenlere karşı duruşumuzu pekiştiren bir yapıdır. Bundan dolayı da ben tabii ki İhlas Haber Ajansı'nı devamlı takip ediyorum ve tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.