banner913
banner932
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
12 0
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
41 0
 
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
24 0
KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!
KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!
25 0
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
61 0
Özlü’nün ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği”
Özlü’nün ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği”
29 0
Hayvan üreticilerinin eylemi ikinci gününde…
Hayvan üreticilerinin eylemi ikinci gününde…
17 0
banner1032
banner1038

Cumhurbaşkanı Tatar Avustralya’ya gitti

banner1020

Tatar Melbourne'da Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Doğan Işık, KKTC Melbourne Fahri Temsilcisi Hasan Sayar ve dernek başkanları tarafından karşılandı

banner974
Cumhurbaşkanı Tatar Avustralya’ya gitti
banner971
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avustralya’ya gitti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar Avustralya’yı ziyaret eden ilk KKTC Cumhurbaşkanı oldu. Kıbrıslı Türklerin Avustralya’daki 80. yılında kültür ve geleneklerini yaşatmak için yapılacak festival ve etkinlikler kapsamında Avustralya’ya giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Melbourne’a vardı.

Cumhurbaşkanı Tatar havalimanına varışında, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Doğan Işık, KKTC Melbourne Fahri Temsilcisi Hasan Sayar ve dernek başkanları tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, havalimanında Avustralya’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu kalabalığın, KKTC bayrakları ve pankartlarla coşku içinde Cumhurbaşkanı Tatar’ı karşıladığı, duygusal anlar yaşandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, basına yaptığı açıklamada, Avustralya’ya gelmekten ve burada yaşayan Kıbrıslı Türklerle buluşmaktan dolayı duyduğu mutluluğu paylaştı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.