Cumhurbaşkanı Tatar, Almanlara "KKTC'yi ziyaret edin" çağrısında bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Avrupa’nın değerlerini paylaştığını belirterek, Almanları; kültürünü ve doğal güzelliklerini görmek için ülkesini ziyaret etmeye çağırdı.

Tatar, Almanya’nın başkenti Berlin de "Dünya Kardeş Kentler Turizm Forumu'nun (TCWTF)" düzenlediği Küresel Kentsel Destinasyon Değişim Zirvesi'nde konuştu.

5-7 Mart'ta düzenlenecek ITB Berlin Turizm Fuarı'nda, KKTC'yi tanıtacaklarını belirten Tatar, ülkesinin doğal güzelliklerini, kültürünü ve gastronomisini fuarda ziyaretçilere anlatacaklarını söyledi.

Tatar, dünyadaki problemlere rağmen turizmin gelişmesinin kültürlerin tanınması ve ekonomik refah için önemli olduğunu vurgulayarak, turizmin küresel barış için önemli rol oynadığını ifade etti.

Tatar, "Barış ve ülkeler arasında etkileşimler, küresel refahın büyümesine katkıda bulunuyor." dedi.

KKTC ve Türkiye’nin doğal güzellikleriyle turizm için en iyi destinasyonlar içinde yer aldığına işaret eden Tatar, Türkiye’nin Avrupa'dan 3 saat ve Kıbrıs'ın da kıtadan 3,5 saat uçuş mesafesinde olduğunu aktardı.

Antalya Diplomasi Forumu'nun etkileşim bakımından çok verimli geçtiğine değinen Tatar, 4 bin 700 kişinin davet edildiği forumda küresel sorunlara yönelik tartışmaların yapıldığını dile getirdi.

KKTC'nin Avrupa’nın değerlerini paylaştığını vurgulayan Tatar, Almanları kültürünü ve doğal güzelliklerini görmek için Ada'yı ziyaret etmeye çağırdı.

Tatar, “KKTC, güzel havası, gastronomisi, sahilleri, güzel doğası ve cana yakın insanlarıyla turizmde yeni bir destinasyon olarak yeniden keşfediliyor." ifadesini kullandı.