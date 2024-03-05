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GMO, gıdada tağşişin yarattığı risklere dikkat çekti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı dairelere gıda mühendisi istihdam edilmesi talep edildi

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GMO, gıdada tağşişin yarattığı risklere dikkat çekti
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Gıda Mühendisleri Odası (GMO) Başkanı Beste Öymen, gıdada tağşişin yarattığı tehlikeye dikkat çekti, bu tehlikenin önüne geçmek için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı dairelere gıda mühendisi istihdam edilmesi gerektiğini belirtti.
Öymen yazılı açıklamasında, gıda güvenliğinin önemine vurgu yaparak, küresel gıda fiyatlarındaki artış ve firmalar arası rekabetin etkisiyle gıda hilelerinin yaygınlaştığını ifade etti.
Bir süre önce ortaya çıkan zeytinyağı ürünlerdeki tağşişe işaret eden Öymen, bu durumun sağlık riski yarattığını anlattı.
“Güvenli gıdanın üretilmesi gıda güvenliği sisteminin doğru kurulmasıyla mümkündür. Ülkemizde gıda güvenliğinin bir ayağı olan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı dairelerin hiçbirinde gıda mühendisi istihdamı bulunmamaktadır.” diyen Öymen, “Gıdalarda kamusal denetim gıda bilimi eğitimi almış gıda mühendisleriyle iş birliği içerisinde yapılması gerekmektedir. İlgili dairelerin teşkilat yasalarında gerekli değişiklikler gecikmeksizin yapılarak gıda mühendisi istihdamı sağlanmalıdır. Ülke insanının yeterli ve güvenilir gıda tüketmesini sağlayamayan ülkelerin gıdaya yapacakları harcamaların çok daha fazlasını sağlık hizmetlerine ayırmak zorunda olduğu bir gerçektir.” ifadelerini kullandı.
 
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