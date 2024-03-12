Cumhurbaşkanı Ersin Tatar milli boksör Metin Turunç’u kabul etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, milli boksör Metin Turunç, Cumhurbaşkanı Tatar’a elde ettiği uluslararası başarıları hakkında bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Tatar kabul sırasında Turunç’u tebrik ederek, başarılarının devamını temenni etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, bokstaki başarılı performanslarıyla genç sporculara örnek olan Turunç’a, spora yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.