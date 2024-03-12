banner913
banner932
Serkan Kaya hayranlarını mest etti
Serkan Kaya hayranlarını mest etti
28 0
Meteoroloji’den toz uyarısı
Meteoroloji’den toz uyarısı
25 0
 
İnsanlık Ölüyor Dünya seyrediyor
İnsanlık Ölüyor Dünya seyrediyor
16 0
Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri ve Dağyolu’nda yarın elektrik kesintisi olacak
Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri ve Dağyolu’nda yarın elektrik kesintisi olacak
21 0
Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
33 0
Fransa'da Monica Fırtınası'nın yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da Monica Fırtınası'nın yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti
19 0
Hoş geldin Ramazan
Hoş geldin Ramazan
21 0
banner1012

Avrupa'nın en büyük toplu mezarı bulundu

Almanya'da keşfedilen bin 500 kadar kişinin gömüldüğü dev veba mezarı, Avrupa'da şimdiye kadar görülen en büyük toplu mezar alanı olabilir.

banner974
Avrupa'nın en büyük toplu mezarı bulundu
banner971

Bilim insanları 'nın en büyük toplu mezar yerini ortaya çıkarmış olabilir.

'nın Nürnberg kentindeki alanda, Avrupa nüfusunun yüzde 60'ını öldüren hıyarcıklı vebadan ölen en az 1000 kişinin cesedi bulunuyor.

Ulusal açıdan önemli bir keşif olarak nitelendiren uzmanlar, cesetlerin 17. yüzyılın ilk yarısında acımasız bir "hıyarcıklı veba" dalgasının ardından gömüldüğünü düşünüyor.

Bu durumdan etkilenenler, yüksek ateş, titreme, kusma, baş ağrısı, deliryum ve süpüratif hıyarcıklar çıkarmalarının ardından hızlı ve korkunç bir şekilde öldü.Avrupa'nın en büyük toplu mezarı bulundu - 1

CENAZELER SIKIŞTIRILARAK GÖMÜLDÜ

Nürnberg Miras Koruma Dairesi'nden Melanie Langbein, her biri yüzlerce ceset içeren sekiz veba çukurunun tespit edildiğini söyledi.

Bazı insanlar gömüldüğünde giysiler içinde ya da kumaşlara sarılıydı ancak genellikle mezar alanına sıkıştırılmışlardı. Bu da ölümcül hastalıktan kaynaklanan yüksek ölüm oranının bir yansıması.

Cenazeler, Nürnberg'de yeni bir huzurevi inşaatı öncesinde yapılan kazılar sırasında ortaya çıkarıldı.

Avrupa'nın en büyük toplu mezarı bulundu - 2

2 BİNDEN FAZLA İSKELET OLABİLİR

Uzmanlar burada 2 bin kadar, hatta daha fazla iskelet olabileceğini düşünüyor.

Kazıyı yürüten arkeolog Julian Decker, "Bu alanda mezarların olduğunu varsayacak hiçbir belirti yoktu. Ben kişisel olarak sayının 2 bin veya daha fazla olmasını bekliyorum, bu da burayı Avrupa'nın en büyük toplu mezarı yapıyor" diye konuştu.

 salgınları 1300'lerden 1900'lere kadar üç dalga halinde dünyayı vurdu ve milyonlarca insanı öldürdü.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.