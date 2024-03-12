Avrupa'nın en büyük toplu mezarı bulundu

Almanya'da keşfedilen bin 500 kadar kişinin gömüldüğü dev veba mezarı, Avrupa'da şimdiye kadar görülen en büyük toplu mezar alanı olabilir.

Bilim insanları Avrupa'nın en büyük toplu mezar yerini ortaya çıkarmış olabilir.



Almanya'nın Nürnberg kentindeki alanda, Avrupa nüfusunun yüzde 60'ını öldüren hıyarcıklı vebadan ölen en az 1000 kişinin cesedi bulunuyor.



Ulusal açıdan önemli bir keşif olarak nitelendiren uzmanlar, cesetlerin 17. yüzyılın ilk yarısında acımasız bir "hıyarcıklı veba" dalgasının ardından gömüldüğünü düşünüyor.



Bu durumdan etkilenenler, yüksek ateş, titreme, kusma, baş ağrısı, deliryum ve süpüratif hıyarcıklar çıkarmalarının ardından hızlı ve korkunç bir şekilde öldü.

CENAZELER SIKIŞTIRILARAK GÖMÜLDÜ

Nürnberg Miras Koruma Dairesi'nden Melanie Langbein, her biri yüzlerce ceset içeren sekiz veba çukurunun tespit edildiğini söyledi.



Bazı insanlar gömüldüğünde giysiler içinde ya da kumaşlara sarılıydı ancak genellikle mezar alanına sıkıştırılmışlardı. Bu da ölümcül hastalıktan kaynaklanan yüksek ölüm oranının bir yansıması.



Cenazeler, Nürnberg'de yeni bir huzurevi inşaatı öncesinde yapılan kazılar sırasında ortaya çıkarıldı.

2 BİNDEN FAZLA İSKELET OLABİLİR

Uzmanlar burada 2 bin kadar, hatta daha fazla iskelet olabileceğini düşünüyor.



Kazıyı yürüten arkeolog Julian Decker, "Bu alanda mezarların olduğunu varsayacak hiçbir belirti yoktu. Ben kişisel olarak sayının 2 bin veya daha fazla olmasını bekliyorum, bu da burayı Avrupa'nın en büyük toplu mezarı yapıyor" diye konuştu.



Veba salgınları 1300'lerden 1900'lere kadar üç dalga halinde dünyayı vurdu ve milyonlarca insanı öldürdü.