Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, bu yıl herkes için kutsal bir gün olan ve en değerli varlık annelerin öneminin en derinden idrak edildiği Anneler Günü’nü, şubat ayında yaşanan deprem felaketinin açtığı yaraları sarmaya çalıştıkları bir dönemde, buruk bir şekilde idrak ettiklerini belirtti.

Tatar, “Deprem felaketinde en çok etkilenenlerden olan annelerimiz, tarih boyunca gösterdiği üstün fedakârlık ve cesareti, deprem felaketi sonrası da sergileyerek hepimize örnek olmaya ve güç vermeye devam etmektedir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının toplumsal varoluş mücadelesinden bugüne; sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamın her basamağında, bilgi birikimi, vizyonu, cesaret ve alın teriyle bütün dünyaya örnek olmuş Kıbrıs Türk kadını, anne ve bilgeliğiyle öne çıkmış bir toplum ferdi olarak inanıyorum ki gelecekte de dayanışmanın ve cesaretin sembolü olmaya devam edecek; halkımızın çağdaş norm ve değerlerle yaşamasına, devletimizin ilelebet payidar kalmasına öncü olmayı sürdürecektir.

Halkı ayakta tutan, çocuklarımızın sosyal, psikolojik gelişimi ve aile kavramının en hayati ögesi olan annelerimizin varlığı; etik değerlere bağlı, yetkin, yurdunu seven nesillerimizin sağlıklı gelişiminin ve güçlü toplumun teminatı olmaya devam edecektir.

Bu duygularla başta şehit annelerinin olmak üzere, şubat ayında meydana gelen depremde yitirdiğimiz Melekler Takımı ve diğer yurttaşlarımızın anneleri ile bütün annelerimize en derin saygı ve sevgilerimi sunuyor; vefakâr ve cefakâr annelerimizin değerini, yılın her günü hatırlamanın öneminin altını çizerken, hayatta olmayan bütün annelerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Annelerimizin Anneler Günü kutlu ve mutlu olsun.”