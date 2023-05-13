Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş bölgesindeki çalışmalarını inceledi

“Ulaşım ve bölgenin gelişmesine yönelik önemli katkı sağlanacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün yaptığı Gazimağusa ziyareti kapsamında, Maraş bölgesine giderek devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Maraş bölgesinin gelişmesine yönelik sürdürülen çalışmaların ülke ekonomisine ve kalkınmasına sağlayacağı katkıların önemini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yol yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşımın gelişeceğine işaret etti.Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyareti sırasında, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser eşlik etti.