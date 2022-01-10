CTP’nin seçim afişlerine saldırı

CTP’nin Lefkoşa Girne Kapısı'ndaki seçim afişleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yırtıldı

23 Ocak Milletvekili genel seçimlerine geri sayım sürerken çirkin bir saldırı gerçekleşti.Her seçim döneminde yaşandığı gibi yine siyasi tahammülsüzlükler yaşanmaya devam ediyor.CTP’nin Girne Kapısı bölgesinde bulunan afişler kimliği belirsiz şahıslar tarafından parçalanarak, kaldırıma atıldı.Binlerce TL harcanarak hazırlanan seçim afişlerinin bu şekilde saldırıya uğraması ise sosyal medyada tepkiye neden oldu.CTP Milletvekili aday adayı Ahmet Muratoğlu’nun, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımı şu şekilde“Demokrasiyi asla içlerine sindiremeyen akıl fukaraları her zamanki gibi….Dün de aynıydılar bu gün de. Ne yaparsanız yapın, toplumun içindeki #CTP inancını ve güvenini sökemeyeceksiniz…Yer: Girne Kapısı Bölgesi”