CTP piyangosunun BMW talihlisi aracını aldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) her yıl kuruluş yıl dönümünde düzenlediği geleneksel piyango çekilişinde bu yıl iki büyük hediyeden biri olan BMW X1 model aracı kazanan talihli, bu sabah aracını teslim aldı. 073792 numaralı biletin sahibi Özcan Özgün, Çangar Motors’a giderek BMW X1 model aracına kavuştu. Genel Sekreter Asım Akansoy aracı Özcan Özgün’e teslim etti. Akansoy, aracı kazanan aileye “Hayırlı olsun” temennisinde bulundu.
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