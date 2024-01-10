banner913
banner932
Ağrotur'a güneş parkı
Ağrotur'a güneş parkı
22 0
İsrail’in soykırım davası başlıyor
İsrail’in soykırım davası başlıyor
34 0
 
Gazimağusa'da İklim Krizi ve Su Ayak İzi semineri düzenleniyor
Gazimağusa'da İklim Krizi ve Su Ayak İzi semineri düzenleniyor
10 0
Hakan Tazegül Adana Kurtuluş Yarı Maraton ikincisi
Hakan Tazegül Adana Kurtuluş Yarı Maraton ikincisi
20 0
UBP Milletvekili Taçoy hükümeti T izinleri konusunda eleştirdi
UBP Milletvekili Taçoy hükümeti T izinleri konusunda eleştirdi
20 0
Avcı: “Aşırı alkollü sürücüye caydırıcı cezalar verilmesine yönelik düzenleme yapılmalı”
Avcı: “Aşırı alkollü sürücüye caydırıcı cezalar verilmesine yönelik düzenleme yapılmalı”
19 0
Meteoroloji Dairesi tozlu hava uyarısında bulundu
Meteoroloji Dairesi tozlu hava uyarısında bulundu
29 0
banner996
banner985

CTP piyangosunun BMW talihlisi aracını aldı

banner989

banner974
CTP piyangosunun BMW talihlisi aracını aldı
banner971
Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) her yıl kuruluş yıl dönümünde düzenlediği geleneksel piyango çekilişinde bu yıl iki büyük hediyeden biri olan BMW X1 model aracı kazanan talihli, bu sabah aracını teslim aldı. 073792 numaralı biletin sahibi Özcan Özgün, Çangar Motors’a giderek BMW X1 model aracına kavuştu. Genel Sekreter Asım Akansoy aracı Özcan Özgün’e teslim etti. Akansoy, aracı kazanan aileye “Hayırlı olsun” temennisinde bulundu.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.