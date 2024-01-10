Üç ilçedeki asayiş ve trafik denetimlerinde 871 araç sürücüsü rapor edildi

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler halkımızın huzur ve güvenliği için, dün akşam üç ilçede eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahalarında gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapan yerler, gece kulüpleri, marketler, kumarhaneler, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ve trafikte araçları ile seyir halinde olan sürücüler kontrol edildi.

Üç İlçedeki Asayiş Denetimleri Kapsamında;

(1) Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 52 kişi ve

(2) Ülkede herhangi bir yasal satatüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 12 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Üç İlçedeki Trafik Denetimleri Kapsamında;

Toplam 4,190 araç sürücüsü kontrol edildi ve 16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 467’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 39’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak ve 322’si diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 871 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 34 araç ise trafikten men edildi.